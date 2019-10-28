В понедельник, 28 октября, в Николаеве возле городского совета в кустах обнаружили труп мужчины с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщают местные СМИ.

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По предварительным данным, убийство произошло в период с 3 до 4 утра. Погибшему около 30 лет. Мужчину нашли в нескольких десятках метров от здания Николаевского горсовета на улице Набережной.

На данный момент на месте происшествия проводятся следственные действия. Все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина изрезал соседа и убил его друга, а также в Днепре отец убил сына рыбацкой пешней.