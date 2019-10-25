В Одессе, на железнодорожной станции "Одесса Восточная", нашли обугленное тело. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Тело настолько обезображено, что без экспертизы невозможно установить ни возраст, ни пол. Жуткую находку совершил работник железнодорожной станции Одесса Восточная.

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"Решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство", - уточнили правоохранители.

Известно также, что труп лежал прямо рядом с рельсами. Личность погибшего пытаются установить полицейские.

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