В Одессе нашли обугленный труп [ Редактировать ]
В Одессе, на железнодорожной станции "Одесса Восточная", нашли обугленное тело. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Тело настолько обезображено, что без экспертизы невозможно установить ни возраст, ни пол. Жуткую находку совершил работник железнодорожной станции Одесса Восточная.
"Решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство", - уточнили правоохранители.
Известно также, что труп лежал прямо рядом с рельсами. Личность погибшего пытаются установить полицейские.
Напомним, вчера, 23 октября, в Британии нашла грузовик с 39 трупами. А также читайте о том, в Николаеве череп был найден в мусорке.
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