На Луганщине, в селе Невское Кременского района, неизвестные разгромили храм Украинской Православной Церкви, разбросали церковную утварь, мебель и осквернили святыни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, вандалы проникли в Свято-Александро-Невский храм в ночь на 30 октября.

"Осквернили главные святыни храма - сбросили все с престола, надругались над антиминсом, дарохранительницей, напрестольным Евангелием, святыми иконами и вырвали царские врата. Вся церковная утварь и мебель разгромлены",- сообщили в епархии.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Личность и мотивы тех, кто совершил надругательство над храмом, не установлены.

Ничего ценного за пределы храма вынесено не было.