Какие цвета отталкивают удачу от знаков зодиака в 2020 году / Фото: goroskopp.mirtesen.ru

Каждый знак зодиака имеет свои цвета которые приносят удачу и наделяют жизненной силой. Астрологи выяснили, что наши неудачи отчасти зависят от того, кто мы по знаку зодиака и какой цвет окружает нас.

Овен

Овен - это огненный и яркий знак, которому противопоказаны все оттенки синего. Он может помешать Овну найти смысл жизни и реализовать себя.

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Близнецы

Близнецы - это радостный и легкий знак, которому нежелательно сталкиваться и зеленым цветом и всеми его оттенками. Этот цвет, который вызывает скуку, ничего не дает и многого лишает.

Рак

Рак это самый ранимый и чувствительны знак, который находится под управлением водной стихии. Сильные стороны перекрывает черный цвет. Он пугает Рака, лишает его уверенности и вгоняет в затяжную тоску.

Ранее сообщалось о том, какой знак зодиака способен на измену.