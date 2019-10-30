Как сэкономить на шубе в 2020 году [ Редактировать ]
Пришло время утепляться к холодам и выбирать зимнее образы. Из актуального в этом сезоне - темные цвета с яркими вставками. Ко всему, натуральные шубы уже вышли из моды, поэтому производители предлагают эко варианты.
Можно найти стильные и теплые альтернативы шубы в из искусственного меха. В среднем шубу из эко материала можно купить за 2 800 гривен, а это в разы дешевле, нежели натуральные. Из вискозных волокон - 4 000 гривен.
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