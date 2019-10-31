Известная балерина Анастасия Волочкова шокировала выходкой в клетке. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.

"Дорогие друзья, сегодня день Тренера. Несмотря на то, что я Балерина и в моей профессии всегда рядом должен быть педагог, в новой балетного-цирковой постановке мне теперь нужен и тренер. Представьте эту металлическую конструкцию крутящейся на огромной высоте! И в ней я исполняю номер и трюки в это время в спектакле... Без тренера никак! И всех тренеров в любом виде спорта-с праздником! Вы совершаете великое дело! Спасибо вам за терпение, выдержку и упорство", - подписала фото артистка.

Данная публикация вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Не переживай.я подстрахую)) так что, дерзай", "Мне нравится на фото как вы выходите за границы клетки. Очень символично", "Какая вы молодец и трудяга, удачи вам! Вы украшаете, радуете, вдохновляете своей красотой. Каждый должен выполнять свою работу на радость людям", "Как же так ? Белая лебедь , и в клетке золотой?", "Какая родилась прекрасная коллаборация. Цирк- это всегда веселье, смех , клоуны.Цирк не любить- это значит, детей не любить .Какие вы молодцы.Сколько счастья вы подарите детям этим великолепным шоу . Браво, Настя , вам , детям и вашей тренерской команде".

Раньше сообщалось о том, что Волочкова сделала откровенное признание. А также Волочкова впервые прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе.