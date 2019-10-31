"Солодощі або смерть": США святкують Гелловін [ Редактировать ]
"Солодощі або смерть", костюмовані вечірки та страхітливі гарбузи. Сьогодні вночі Сполучені Штати святкують Гелловін. З цієї нагоди по усій країні влаштовують фестивалі та ярмарки. У Лос-Анджелесі облаштували алею з майстерно вирізаними гарбузами. У Нью-Йорку відкрили інсталяцію із 7 тисяч цих плодів. А у Вашингтоні відбувся традиційний забіг на високих підборах напередодні свята. Більше - дивіться у наступному сюжеті.
"Гарбузова феєрія" - так один із найзнаменитіших нью-йоркських хелловінських фестивалів - "Великий Джек О'Лантерн Блейз" уже нарекли в американських медіа. Гостей там зустрічали безліччю оригінальних ліхтариків та блискучими гарбузовими скульптурами. Над інсталяціями кілька днів працювали кращі майстри країни. Сім тисяч плодів пішло на їх виготовлення. Майданчиком для ярмарку в місті Кротон-он-Гудзон вже 15 років поспіль стає історичний маєток Ван Кортленд Манор.
"Це дуже продумані експозиції, зокрема, карусель з динозаврами, Статуя Свободи і планетарій", - запевняє Роб Швейцер, менеджер.
На іншому узбережжі США у Каліфорнії підготовку до Гелловіна також перетворили у справжній арт-перфоманс. Професійні художники зробили зі звичайних гарбузів справдешні твори мистецтва для виставки у містечку Ла-Каньяда-Флінтрідж під Лос-Анджелесом. Тут і монстр Франкенштейна, і "Крик-2" Едварда Мунка, і Диснеївські герої. Більше тисячі символів осені (деякі вагою до 45 кілограмів) висвітлювали півтора-кілометрову стежку. Вона пролягла поміж підсвіченими деревами в місцевому ботанічному саду.
"У нас є все - від монстрів до мультяшних героїв. Є знаменитості та " Сердитий кіт ". Та майже все. Є щось для кожного, і нічого надто страшного", - обіцяє Дженніфер Ерріко, менеджер.
А у Вашингтоні відбувся 33, традиційний для передодня Геллоуїна, забіг на високих підборах. Сотні глядачів вишикувалися вздовж лінії марафону, щоб спостерігати за змаганням екстравагантних Драг-Квін - чоловіків, переодягнених у жінок. Багато з них вбралися як найпримітніші учасниці світової політики: Меланія Трамп, шведська активістка Грета Тунберг і спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Гелловін Західний світ відзначає щороку 31 жовтня, у переддень Дня усіх святих.
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