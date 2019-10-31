11-річна дівчинка в Черкасах упала з висоти на території місцевого довгобуду. У дитини струс головного мозку. Місцеві жителі кажуть - усе сталося, бо будівельний майданчик ніхто не охороняє. Подробиці - в наступному матеріалі.

Купи сміття, чагарник та величезна цегляна будівля. І це у середмісті Черкас. Буквально за кілька метрів від площі Богдана Хмельницького височіє коробка проектного інституту.

Ця недобудова у самісінькому центрі міста стоїть вже не один десяток років. І судячи з написів на стінах - це найулюбленіше місце відпочинку для черкаських підлітків. Від батьківського контролю тут можна сховатися за бетонним парканом, та й екстремальних розваг схоже вистачає.

Днями тут з третього поверху будівлі зірвалась 11-річна дівчинка. Від удару вона знепритомніла. На щастя, дитина відбулася струсом мозку, подряпинами та переляком. Щоправда поспілкуватися з нею медики нам не дозволили. Людей, які живуть та працюють поряд з довгобудом, інцидент не здивував. Михайло Шитко каже: сам не раз ганяв з території недобудови підлітків.

"Вони проходять сюдою, заходять з того боку і там вже є ці прольоти, вони забираються на кришу і там вже постійно перебувають", - розповідає Михайло Шитко, житель Черкас.

Після нещасного випадку прохід, яким діти пробиралися на територію будівництва, вирішили замурувати. Зранку тут працюють будівельники.

Вже кілька років, як довгобуд придбала приватна будівельна компанія. Планували звести житловий будинок, але не можуть домовитися з містом, - запевняють приватники. З 2016 року вони намагаються відсудити у міської ради землю під довгобудом, та поки що безрезультатно. Своєї провини у тому, що дитина постраждала - вони не вбачають.

"Повинен відповідати власник земельної ділянки, на якому вона знаходиться. Тобто, в даному випадку, оскільки вона не оформлена і ми просили, щоб отримати і оформити на нас", - стверджує Антон Василега, представник власника недобудови.

А от міськвиконком іншої думки. В управлінні інспектування наголошують: будівельний майданчик компанія мала не лише огородити парканом, а й поставити охорону.

"Та там порушення на порушенні, там санітарний стан - там жахіття. Сьогоднішнього дня поїхав інспектор, склав припис. Там взагалі був доступ безперешкодний - в парканах були дірки. Наразі це все латають і закривають огорожу - щоб не було вільного доступу", - зазначив Станіслав Коломієць, начальник управління інспектування Черкаського міськвиконкому.

Тепер власник має сплатити 1700 гривень штрафу за неналежне утримання території довгобуду і обмежити прохід сторонніх. Але містян це не заспокоює. Люди впевнені: єдиний вихід убезпечити об'єкт - це знести його або якнайшвидше добудувати.