Во вторник, 29 октября компания Apple презентовала новые наушники AirPods Pro. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В наушниках появился режим прозрачности и шумоподавления. С помощью встроенных микрофонов наушники обнаруживают звуки извне и отключают их.

Так пользователь сможет либо слышать то, что происходит вокруг, либо полностью убрать внешние шумы. Функция будет регулироваться специальным датчиком.

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Также новые AirPods Pro поддерживают функцию беспроводной зарядки и позволяют пользоваться голосовым помощником Siri.

В комплекте с новинкой будут доступны гибкие силиконовые насадки трех различных размеров. На официальном сайте Apple цена новинки составляет 249 долларов. Продажи стартуют в среду. 30 октября.

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