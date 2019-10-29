Apple показала новые наушники AirPods Pro (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 29 октября компания Apple презентовала новые наушники AirPods Pro. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В наушниках появился режим прозрачности и шумоподавления. С помощью встроенных микрофонов наушники обнаруживают звуки извне и отключают их.
Так пользователь сможет либо слышать то, что происходит вокруг, либо полностью убрать внешние шумы. Функция будет регулироваться специальным датчиком.
Также новые AirPods Pro поддерживают функцию беспроводной зарядки и позволяют пользоваться голосовым помощником Siri.
В комплекте с новинкой будут доступны гибкие силиконовые насадки трех различных размеров. На официальном сайте Apple цена новинки составляет 249 долларов. Продажи стартуют в среду. 30 октября.
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