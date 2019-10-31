74-летняя британка умерла за шкафом, в поисках мыши. Об этом сообщает ВВС.

Кэрол Уильямс не вышла к такси, и водитель начал искать ее искать. Поездка была запланирована заранее.

Полиция нашла женщину дома за кухонным шкафом. Врачи не смогли установить точную причину смерти британки и не нашли никаких внешних повреждений.

Читайте также Студентка шокировала полицейских "окровавленным" видом

Предположительно, британка искала мышь на кухне и не смогла выбраться. Пенсионерка могла умереть от обезвоживания.