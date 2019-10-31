74-летняя британка умерла в поисках мыши [ Редактировать ]
74-летняя британка умерла за шкафом, в поисках мыши. Об этом сообщает ВВС.
Кэрол Уильямс не вышла к такси, и водитель начал искать ее искать. Поездка была запланирована заранее.
Полиция нашла женщину дома за кухонным шкафом. Врачи не смогли установить точную причину смерти британки и не нашли никаких внешних повреждений.
Предположительно, британка искала мышь на кухне и не смогла выбраться. Пенсионерка могла умереть от обезвоживания.
Раньше сообщалось о том, что 133-килограммовая женщина похудела в два раза. А также российский актер похудел на 100 кг
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