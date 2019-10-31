Єнс Столтенберг засудив російську агресію проти України [ Редактировать ]
Починаємо з найважливішого. Засідання комісії "Україна - НАТО" годину тому завершилось у Києві у Маріїнському палаці. Виступили генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та президент Володимир Зеленський. Обидва засудили дії Росії на сході України та у Криму.
Згодом Столтенберг матиме перемовини з головою Верховної Ради, міністрами закордонних справ та оборони. Генсек НАТО виступить і перед українським парламентом.
"НАТО не визнавало і не визнає нелегітимної анексії Криму Росією. Всі члени Альянсу єдині в своєму засудженні Росії. Мінські угоди повинні виконуватися у повній мірі всіма сторонами і ми очікуємо, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами. Ми підтримуємо зусилля Зеленського з мирного розв'язання конфлікту", - заявив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.
"Вдячні за наполегливі вимоги НАТО до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з окупованих територій України. Україна є дієвим послідовним партнером НАТО, який буде й надалі робити внесок на євроатлантичному просторі та за його межами", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.
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