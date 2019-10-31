Мігранти подорожували Бельгією у рефрижераторі [ Редактировать ]
У Європі триває полювання на нелегалів у холодильниках. 12 людей виявила поліція Бельгії у рефрижераторі.
Правоохоронців викликав водій фури - він почув підозрілі звуки у причепі під час стоянки. Поліцейські оглянули автівку та знайшли людей, що ховалися між ящиками з овочами. Попри низьку температуру, ніхто з мігрантів не постраждав. Пізніше з'ясували - це були вихідці із Сирії та Судану.
Наразі поліція з'ясовує - як вони опинились у вантажівці.
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