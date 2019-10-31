Умер известный музыкант [ Редактировать ]
На 47-м году ушел из жизни известный музыкант - бывший участник группы Billy’s Band, баянист и перкуссионист Антон Матезиус. Об этом сообщил основатель коллектива Билли Новик в соцсетях.
По предварительной информации, причиной смерти музыканта стала болезнь сердца.
С 2001 по 2016 года Антон Матезиус был постоянным участником группы Billy’s Band. До прихода в Billy’s Band играл в коллективах "Музыка Т", "Флирт" и Ad Libitum.
Ранее сообщалось, что умер легендарный американский актер.
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