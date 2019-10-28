На 72-м году ушел из жизни вокалист и гитарист группы Little Feat Пол Баррере. Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива.

"Пол, плыви в следующее место твоего путешествия вместе с нашей неизменной любовью к жизни, всегда посвященной музе и музыке. Мы благодарны за время, проведенное с тобой", - говорится в публикации.

Причиной смерти Баррере стали побочные эффекты в результате длительного лечения печени.

Ранее сообщалось, что скончался легендарный украинский режиссер.