В четверг, 31 октября, в Киеве вблизи с Центральным железнодорожным вокзалом столкнулись автомобили, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сообщается, что из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком авто с полицейскими попало в жуткое ДТП, а также в Польше трагически погиб украинец.