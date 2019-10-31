В Киеве возле ж/д вокзала перевернулось авто [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, в Киеве вблизи с Центральным железнодорожным вокзалом столкнулись автомобили, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Сообщается, что из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком авто с полицейскими попало в жуткое ДТП, а также в Польше трагически погиб украинец.
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