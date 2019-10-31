Дифтерия в Украине: главные симптомы болезни [ Редактировать ]
Дифтерия - опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Оно характеризуется преимущественно воспалением слизистых оболочек ротоглотки и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.
Врачи назвали главные симптомы, которые помогут диагностировать дифтерию:
- Боль в горле;
- Повышенная температура;
- Налет на миндалинах серого цвета;
- Осиплость голоса;
- Затрудненное дыхание и глотание;
- Высокая температура;
- Отек слизистой оболочки носоглотки;
- Увеличение лимфатических узлов.
Также мы писали о том, в каких случаях нельзя делать прививку от дифтерии.
по теме
Первые признаки инсульта: как распознать опасность
Инсульт - опасное заболевание, при котором нарушается кровоснабжение головного мозга
Какие продукты очищают организм
В мире существует большое количество способов, благодаря которым можно очистить организм
Кому нельзя делать прививку от дифтерии
В Украине большая часть населения не вакцинирована от дифтерии
Строгое "нет": какие продукты вызывают больше всего отравлений
Далеко не все продукты могут быть настолько полезными, как мы этого ожидаем
Какие продукты нельзя есть два дня подряд
Есть те блюда и продукты, остатки которых рекомендуется сразу выбрасывать