Дифтерия - опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Оно характеризуется преимущественно воспалением слизистых оболочек ротоглотки и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

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Врачи назвали главные симптомы, которые помогут диагностировать дифтерию:

Боль в горле;

Повышенная температура;

Налет на миндалинах серого цвета;

Осиплость голоса;

Затрудненное дыхание и глотание;

Высокая температура;

Отек слизистой оболочки носоглотки;

Увеличение лимфатических узлов.

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