Председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал заявление.

Навязчивую идею экс-президента Порошенко подать заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО сегодня поднимает на стяги Зе-власть.

К сожалению, президент Зеленский не сделал выводов из стратегических просчетов своего предшественника. Маниакальное стремление Порошенко - Турчинова - Яценюка - Парубия "вступить" Украину в НАТО привело страну к расколу.

Идея членства Украины в Североатлантическом альянсе, которая не имеет поддержки в обществе (согласно августовскому опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, только 41% граждан поддерживает вступление в НАТО, а 36% выступают за внеблоковый статус), проводит линию разлома между Западом и Востоком Украины.

Президент Зеленский, который еще несколько дней назад заявлял о том, что нужно ментально возвращать людей, проживающих в Донецке и Луганске, и говорил об общих ценностях, сегодня делает все для того, чтобы сделать невозможным возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс.

Сегодня президент Зеленский говорит:

Мы высоко ценим, что в прошлом году на саммите в Брюсселе лидеры альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО. Со своей стороны мы понимаем, что только эффективные реформы являются залогом нашего членства в альянсе.

Движение в НАТО, которое поддерживает меньшинство украинцев, противоречит мнению значительной части населения и раскалывает страну, а сама эта инициатива продиктована продолжающейся политикой заигрывания власти с ура-патриотами и радикалами и ставит под угрозу реинтеграцию Донбасса.