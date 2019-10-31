Перешкоджання будівництву другого "Північного потоку" вважає своїм найголовнішим завданням Держдепартамент США. Санкції готують, але, як вважають у Вашингтоні, вони вже не зупинять проект. Тема "Нордстрім-2"аноп сьогодні стала однією з найважливіших у ході сенатських слухань. Як говорили про неї, та про що іще йшлося у верхній палаті Конгресу, - дізнаємося від Дмитра Анопченка.

До комітету з закордонних справ Сенату викликали одного з ключових дипломатів США - Джона Саллівана, першого заступника керівника Держдепу. Ось тільки розмова цього разу була конструктивна і спокійна, та й пресі дозволили в залі залишитися. І все тому, що слухання ці зовсім не з приводу імпічменту, до чого Америка вже звикла. Тут розглядають "кадрове питання" - Трамп хоче призначити Саллівана новим послом США у Росії, ось і просить згоди сенаторів. А їх, окрім "українського політичного питання" та "справи Байдена", цікавила ситуація з "Північним потоком".

"Цей проект може надати Росії величезні важелі впливу на Україну. Це "молот", яким вони можуть бити по Україні. І саме тому президент робить все можливе, аби його зупинити", - говорить Джон Салліван, перший заступник держсекретаря США.

І найефективнішим способом для США узагалі згорнути проект - було домовитися про це з партнером: Німеччиною. Але дипломат визнав - тривалі переговори з Берліном зайшли в глухий кут.

"Ми просили їх зупинити співробітництво - через шкоду цього проекту для України, але даний момент нам так і не вдалося їх переконати".

Американський топ-дипломат каже - цей проект "підвищує залежність України від Росії". І спроби США зупинити будівництво були, серед іншого, і бажанням допомогти Києву - щоб газ і надалі надходив у Європу через Україну. Адже, як сказав Салліван, коли другий "Північний потік" запрацює, "Україна понесе багатомільярдні збитки".

Водночас дипломат визнає - американські санкції, а вони в процесі підготовки, - будівництво вже не зупинять.

"Мене турбує, що ми вже, ймовірно, дійшли до того етапу, коли у Росії є ресурси і можливості завершити будівництво трубопроводу, незважаючи на наші дії. В даному випадку введення санкцій не зупинить трубопровід. Американські санкції можуть лише привести до підвищення пов'язаних з будівництвом витрат - до значних збитків для Росії - але вже нічого не зупинять" ,- говорить говорить Джон Салліван, перший заступник держсекретаря США.

Що за санкції готують - теж обговорювали, просто в ході цих самих слухань. Це, в основному, удар по компаніях, які продають морські судна для будівництва газопроводу, а також забезпечують їх страхування.

Законопроект республіканця Теда Круза готував і навіть затвердив той самий сенатський комітет іще в липні. Він передбачає точковий удар - по західних компаніях, які прокладають труби, зокрема, швейцарцях та італійцях, а ще - по будь-яких фірмах, які погодяться страхувати судна, що беруть участь у проекті будівництва. Якби його ухвалили - вартість прокладки газопроводу і фінансові ризики виросли б неймовірно.

Увесь цей час документ чекав затвердження. І ось зараз, на слуханнях за участі Саллівана, оголосили - є сподівання, що найближчим часом Сенат має цей законопроект схвалити.