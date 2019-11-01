На Донбасі не вщухають ворожі обстріли [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено на Сході минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, застосували й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Загалом, за добу - 15 ворожих атак. Неподалік Золотого-4 на Луганщині триває четверта доба розведення сил. Напередодні на нові позиції перемістився 21 український військовий.
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