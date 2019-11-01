Протестувальники в Гонконзі скористалися святкуванням Гелловіну, щоб поновити протести. Мітингарі вийшли на акції в масках, які традиційно вдягають на День усіх святих. Деякі з них зображали главу місцевої адміністрації Керрі Лам та голову КНР - Сі Цзіньпіна.

Раніше влада видала розпорядження про заборону використання масок у громадських місцях. Попри те що офіційно під дію заборони не підпадають карнавальні маски на Гелловін, поліція взялася розганяти демонстрантів та застосувала проти них сльозогінний газ.