У Гонконзі протестувальники надягати заборонені владою маски [ Редактировать ]
Протестувальники в Гонконзі скористалися святкуванням Гелловіну, щоб поновити протести. Мітингарі вийшли на акції в масках, які традиційно вдягають на День усіх святих. Деякі з них зображали главу місцевої адміністрації Керрі Лам та голову КНР - Сі Цзіньпіна.
Раніше влада видала розпорядження про заборону використання масок у громадських місцях. Попри те що офіційно під дію заборони не підпадають карнавальні маски на Гелловін, поліція взялася розганяти демонстрантів та застосувала проти них сльозогінний газ.
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