В пятницу, 1 ноября, в Украине вступил в силу закон о санкциях для депутатов за прогулы. В соответствии с которым депутатов могут лишать компенсаций за исполнение обязанностей и даже зарплаты.

Известно, что остается только электронная регистрация в начале заседания. Но если народный избранник опоздает на регистрацию, а потом будет голосовать за законопроекты, ему зачтут присутствие.

Если в течение месяца депутат пропустит без уважительных причин более 30% голосований в сессионном зале или больше половины заседаний своего комитета, ему не будут возмещать расходы, связанные с исполнением обязанностей, за этот месяц. Соответствующее распоряжение будет выдавать глава Верховной Рады на основании решения регламентного комитета.

Кроме того, депутату будут начислять зарплату за пленарные заседания лишь при условии участия минимум в 70% голосований Верховной Рады.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский заявил о сокращении расходов. А также Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон.