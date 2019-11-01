Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выступил с важным заявлением в эфире одного из укранских телеканалов.

Пристайко сказал, что МИД готовит срочную встречу Владимира Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. По его словам, необходимо срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволит стартовать переговорам между государствами.

Я говорю о короткой встрече, о которой мы договорились с моим коллегой Петером Сийярто. К большому сожалению, просто физически не хватает времени для такого разговора, но мы действительно решили уйти за пределы формального протокола, просто срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволила бы стартовать нашим переговорам, - пояснил министр.

Он также отметил, что украинская власть не рассчитывает, будто одна встреча решит проблемы в отношениях между Украиной и Венгрией за один раз.

Эта проблема скорее имеет корни во внутренней политике Венгрии, чем в отношениях между Украиной и Венгрией. Но мы попробуем эти вопросы, национальные вопросы, вопросы образования и языка решить, - подчеркнул Пристайко.

Глава МИД акцентировал, что встреча организовывается для нормализации отношений между Украиной и Венгрией.

Раньше сообщалось о том, что Пристайко рассказал о том, что сейчас проходит период подбора подходящих кандидатов для обмена пленными. А также Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными.