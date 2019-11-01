Зеленский срочно встретится с премьер-министром Венгрии [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выступил с важным заявлением в эфире одного из укранских телеканалов.
Пристайко сказал, что МИД готовит срочную встречу Владимира Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. По его словам, необходимо срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволит стартовать переговорам между государствами.
Я говорю о короткой встрече, о которой мы договорились с моим коллегой Петером Сийярто. К большому сожалению, просто физически не хватает времени для такого разговора, но мы действительно решили уйти за пределы формального протокола, просто срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволила бы стартовать нашим переговорам, - пояснил министр.
Он также отметил, что украинская власть не рассчитывает, будто одна встреча решит проблемы в отношениях между Украиной и Венгрией за один раз.
Эта проблема скорее имеет корни во внутренней политике Венгрии, чем в отношениях между Украиной и Венгрией. Но мы попробуем эти вопросы, национальные вопросы, вопросы образования и языка решить, - подчеркнул Пристайко.
Глава МИД акцентировал, что встреча организовывается для нормализации отношений между Украиной и Венгрией.
Раньше сообщалось о том, что Пристайко рассказал о том, что сейчас проходит период подбора подходящих кандидатов для обмена пленными. А также Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными.
по теме
Украина дала первые разрешения на эксгумацию поляков - Пристайко
Глава МИД добавил, что позиция украинской стороны в этом вопросе является принципиальной
Ожидается три группы людей: Пристайко рассказал о новом обмене пленными
Вадим Пристайко сообщил, что следующий обмен пленными с Россией будет включать три группы людей
Обмен пленными: в правительстве подбирают кандидатов
В четверг, 31 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал заявление
Зеленский назначил первого заместителя начальника УГО
Президент Украины назначил Игоря Пискуна первым заместителем начальника УГО
Рябошапка вручил подозрение Дубневичу
Рябошапка вручил подозрение депутату Дубневичу