Разведение войск на Донбассе: Меркель переговорила с Зеленским [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила разведение войск на Донбассе. Об этом сообщает официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.
Известно, что канцлер поприветствовала разведение сил в Золотом.
В центре внимания находилась подготовка к саммиту в нормандском формате. Канцлер приветствовала недавний прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения, - сказал Зайберт.
Кроме того, канцлер Германии и президент Украины подчеркнули важность скорейшего достижения соглашения по будущему транзиту газа из России через украинскую территорию.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский созвонился с Меркель. А также Меркель и Путин обсудили важные вопросы
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