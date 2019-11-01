Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила разведение войск на Донбассе. Об этом сообщает официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Известно, что канцлер поприветствовала разведение сил в Золотом.

В центре внимания находилась подготовка к саммиту в нормандском формате. Канцлер приветствовала недавний прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения, - сказал Зайберт.

Кроме того, канцлер Германии и президент Украины подчеркнули важность скорейшего достижения соглашения по будущему транзиту газа из России через украинскую территорию.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский созвонился с Меркель. А также Меркель и Путин обсудили важные вопросы