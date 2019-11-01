В пятницу, 1 ноября, в селе Погребы (Киевская область) случилось пьяное ДТП. В ходе аварии пострадала беременная женщина, которую сбил водитель BMW. Отмечается, что после происшествия мужчина пытался скрыться, передает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, женщина со своей сестрой и племянницей вышли из дома. Они прошли несколько метров и в этот момент их сбила машина. После чего водитель BMW даже не остановился и начал уезжать. Чтобы спасти ребенка пострадавшей, медикам пришлось делать кесарево сечение.

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Так, водитель не справился с управлением и врезался в гараж. Он начал убегать, но его словили очевидцы, которые вызвали врачей и полицию. Правоохранители задержали мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшая и ребенок находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовно кодекса Украины. Детали случившегося выясняются.

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