Под Киевом пьяный водитель сбил беременную женщину [ Редактировать ]
В пятницу, 1 ноября, в селе Погребы (Киевская область) случилось пьяное ДТП. В ходе аварии пострадала беременная женщина, которую сбил водитель BMW. Отмечается, что после происшествия мужчина пытался скрыться, передает пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, женщина со своей сестрой и племянницей вышли из дома. Они прошли несколько метров и в этот момент их сбила машина. После чего водитель BMW даже не остановился и начал уезжать. Чтобы спасти ребенка пострадавшей, медикам пришлось делать кесарево сечение.
Так, водитель не справился с управлением и врезался в гараж. Он начал убегать, но его словили очевидцы, которые вызвали врачей и полицию. Правоохранители задержали мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшая и ребенок находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовно кодекса Украины. Детали случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что в Луцке автомобиль задавил 10-летнего ребенка, а также авто с полицейскими попало в жуткое ДТП.
по теме
Под Киевом случилось страшное ДТП: пассажир в реанимации
В результате происшествия пострадали два человека
Подросток устроил жуткое ДТП и погиб (фото)
Во вторник, 29 октября, в Васильковском районе Киевской области в селе Крячки случилась авария
В Днепре водитель на Mazda сбил пьяного мужчину
Водитель не успел среагировать и сбил мужчину, который перебегал дорогу
В Днепре во время ДТП Lexus перевернулся на крышу (фото)
Вследствие происшествия Lexus перевернулся и его выбросило на трамвайные пути
В Днепре произошло тройное ДТП с пострадавшими
Во вторник, 29 октября, в Днепре на пересечении улиц Алексеенко и Антоновича произошла авария