Палата представників американського Конгресу підтримала початок процедури імпічменту Трампа. "За" проголосували 232 конгресмени. Тепер шість комітетів почнуть розслідування у так званій "українській справі". У Конгресі наголосили, що про можливість відсторонення очільника Білого дому від влади поки що не йдеться. Нині лише розпочнуть офіційні допити, які будуть публічними. Президент США Дональд Трамп назвав це найбільшим в історії полюванням на відьом.

"Президент не зробив нічого поганого, і демократи це знають. Ненсі Пелосі і неврівноважена одержимість демократів цією незаконною процедурою імпічменту не шкодять президенту Трампу, вони шкодять американському народу. Замість того, щоб зосередитися на актуальних питаннях, які впливають на реальні сім'ї, демократи вважають за краще щодня витрачати час на сфабрикований імпічмент - відверто упереджену спробу знищити президента", - Заява прес-секретаря Білого дому.