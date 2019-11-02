Какой продукт нужно обязательно есть зимой [ Редактировать ]
Зимой многие люди перестают контролировать свой рацион из-за праздников и застольев. Однако, медики уверяют, те люди, которые следят за своим здоровьем, обязаны не только не увлекаться вредными продуктами в это время, но и добавить в свой рацион нужную еду для этого сезона.
Одним из таких продуктов есть водоросли. Они прекрасно снабжают организм всеми необходимы для укрепления иммунитета микроэлементами. В холодное время года организму требуется больше сил и витаминов, а также микроэлементов, которые поддержат слаженную работу всех органов и систем, а также повысят сопротивляемость сезонным болезням.
"Желательно хотя бы несколько раз в неделю включать в свой рацион листовую и морскую капусту. Это ценный источник витаминов С, В1, В2, фолиевой кислоты, калия, кальция, цинка, меди, железа. В квашеной капусте, помимо вышеназванного, содержатся ценные кисломолочные бактерии, которые помогает пищеварению, но учтите, что людям, страдающим от проблем с поджелудочной, квашеная капуста противопоказана", - рассказала врач.
Незаменимы в рационе также морковь и репа. Эти полезнейшие овощи должны стать ежедневным дополнением к основным блюдам в простудный сезон, так как активно помогают организму бороться с различными заболеваниями.
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