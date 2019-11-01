Здоровье нашего организма, в частности желудка, напрямую зависит от правильно подобранного рациона питания. Медики рассказали, какие продукты противопоказаны из-за вреда, которые они наносят желудку.

В первую очередь, к опасным продуктам диетологи относят жареные блюда, имеющие хрустящую зажаренную корочку. Пережаренное растительное масло содержит канцерогены, которые негативно влияют на организм, в том числе вызывают рак. Поэтому в список запрещенных продуктов сразу же отправляется фаст-фуд, ведь это, обычно, жареная еда.

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Не советуют также употреблять и слишком крепкий чай или кофе, при условии, если вы выпиваете чашку напитка натощак или в гигантских объемах. Не советуют врачи увлекаться и газированными напитками, ведь они раздражают стенки желудка и могут привести даже к язве.

Врачи также советуют ограничить употребление алкоголя, особенно пива, шампанского и прочего газированного спиртного. Разрешается лишь бокал красного сухого вина и реже водка или коньяк до 100 граммов.

Для тех, у кого слабый желудок, также советуют ограничить употребление мяса, особенно красного и жирного (баранина, свинина).

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