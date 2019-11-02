Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий [ Редактировать ]
В субботу, 2 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Сообщается, что местами возможны сильные порывы ветра. Об этом передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным украинских синоптиков, днем на Правобережье, а также в Киеве и Киевской области стоит ожидать сильные порывы ветра до 15-20 м/сек.
Ранее мы сообщали о погоде на выходные 2-3 ноября, а также в Украине объявили штормовое предупреждение.
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