В Украину снова придет тепло [ Редактировать ]
В чреду, 30 октября, в Украине будет холодно, а ночью и вовсе придут морозы до -3 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Днем +3... +8 градусов. На юге ночью +3... +7 градусов, днем +8... +12 градусов.
Осадки маловероятны, ночью и утром - туманы, а днем будут солнечные просветления.
Холодная погода продлится до конца недели. А с начала следующей к нам снова придет потепление. В Киеве с 3 ноября с переходом на следующую неделю температура воздуха существенно повысится. Днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до +12... +16 градусов.
Ранее мы писали о том, что синоптик шокировал прогнозом погоды на ноябрь.
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