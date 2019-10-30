В чреду, 30 октября, в Украине будет холодно, а ночью и вовсе придут морозы до -3 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Днем +3... +8 градусов. На юге ночью +3... +7 градусов, днем ​​+8... +12 градусов.

Осадки маловероятны, ночью и утром - туманы, а днем ​​будут солнечные просветления.

Холодная погода продлится до конца недели. А с начала следующей к нам снова придет потепление. В Киеве с 3 ноября с переходом на следующую неделю температура воздуха существенно повысится. Днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до +12... +16 градусов.

Ранее мы писали о том, что синоптик шокировал прогнозом погоды на ноябрь.