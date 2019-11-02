Частину південної Одещини захистили від річки Дунай. Поблизу Ізмаїла побудували дамбу, яка убезпечить від паводку тамтешні села та угіддя. Як дбатимуть про екологію - бачили наші кореспонденти.

На острові Репіда під час повені рівень Дунаю підвищується на небезпечні п'ять метрів. Такої ж висоти - стара дамба, побудована півстоліття тому. Земляну споруду річка давно розмила, по краях - великі тріщини. Під ударом насамперед Ізмаїльський район, - розповідає його керівниця Наталія Тодорова.

"Смотрите, уже какая трещина, которая полностью уходит в воду и с этой стороны дамба тоже обрушилась. Угроза заключается в том, что если прорвет эту дамбу, река Дунай может полностью нам залить 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и ближайшие населенные пункты", - наголосила Наталія Тодорова, голова Ізмаїльської РДА.

Саме тому поруч побудували нову дамбу. Але це було не просто, - каже перший заступник голови облради, представник "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Шкарівський. Роботи постійно зупинялися: не надходило державне фінансування. Потужного поштовху надала міжвідомча нарада, яку опозиціонер скликав у вересні в Ізмаїлі.

"Мы обратились в соответствующие органы государственной власти, центральной власти. Этот вопрос вышел на такой широкий круг обзора - мы, как бы, вклинились все вместе в эту работу и совместно мы все-таки это сделали. Реальный труд, реальный объект и реальный результат!", - наголосив Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Отже, довжина нової дамби - 400 метрів, висота - 6 метрі. Наразі підрядник завершує останні роботи: утрамбовує ґрунт.

"На сегодня мы имеем защищенную территорию. Это, во-первых, территории, которые заняты инфраструктурой: это дороги, это инженерные сооружения. Я думаю, то, что сегодня выполнено - достаточно значимо для нашей страны!", - зазначив Георгій Бузіян, заступник директора ДП "Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів".

Утім, це лише початок великої роботи, розповідає Вадим Шкарівський. Наразі в Києві урядова комісія розглядає інвестпроект із Одещини. Якщо міністри його затвердять, з державного бюджету профінансують весь комплекс заходів для порятунку системи озер українського Придунав'я.

"Это система озер, которая связана с жизнедеятельностью людей, которые проживают на этой территории. Это и водозабор города Болград, это и центральный водозабор города Измаил, это и водообеспечение всех населенных пунктов, которые находятся вдоль Дуная. Если нас услышит правительство - мы сделаем большой вклад во всю экологическую ситуацию не только Придунавья, не только Одещины, а и всей Украины", - підкреслив Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, наразі немає природного водообміну між озерами та Дунаєм, оскільки з'єднувальні канали засмічені. Як наслідок, зростає рівень мінералізації води в регіоні - вона стає непридатною не лише для вживання в їжу, а й навіть для використання в сільському господарстві.