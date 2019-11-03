Разведение сил в Золотом: начался процесс разминирования [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 ноября, на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования. Об этом сообщает "УНН".
"По официальному отчету ОБСЕ, нашими обязательствами в рамках разведения с сегодняшнего дня началось разминирование территорий. В настоящее время на участке работают 5 расчетов саперных от ГСЧС, которые входят в состав ООС", - сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.
Ранее сообщалось, что в Золотом отменяют режим ограничений на перемещение.
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