В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на железнодорожных путях электричка сбила женщину. Об этом сообщает "Информатор".

ЧП произошло на путях, которые проходят по улице Вифлеемской. В результате происшествия от полученных травм женщина погибла на месте.

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Известно, что две женщины переходили через железнодорожные пути, когда им навстречу выехала электричка.

Когда машинист подал звуковой сигнал, одна из женщин ускорилась, успев перебежать пути, вторая женщина сначала остановилась, а затем продолжила идти.

После этого машинист начал тормозить и второй раз просигналил, но избежать столкновения не смог. Смерть наступила на месте.

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