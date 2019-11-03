В Киеве электричка переехала женщину [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на железнодорожных путях электричка сбила женщину. Об этом сообщает "Информатор".
ЧП произошло на путях, которые проходят по улице Вифлеемской. В результате происшествия от полученных травм женщина погибла на месте.
Известно, что две женщины переходили через железнодорожные пути, когда им навстречу выехала электричка.
Когда машинист подал звуковой сигнал, одна из женщин ускорилась, успев перебежать пути, вторая женщина сначала остановилась, а затем продолжила идти.
После этого машинист начал тормозить и второй раз просигналил, но избежать столкновения не смог. Смерть наступила на месте.
Ранее сообщалось, что под Житомиром поезд переехал пенсионера.
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