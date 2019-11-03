Разрубило пол лица и оторвало ногу: в Киеве произошло жуткое ДТП (фото, видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на улице Академика Заболотного произошло серьезное ДТП. Водитель легкового автомобиля "Волга" принял решение развернуться с заправки через двойную сплошную. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Известно, что в этот момент по встречной полосе двигался паркетник, который разорвал "Волгу" части вместе с пассажирами. В результате жуткого столкновения пассажиру оторвало ногу, женщина без сознания. По словам очевидцев, одному из пассажиров разрубило пол лица.
Детали происшествия устанавливаются.
Очень серьёзное #ДТП в Киеве на Заболотного с пострадавшими По предварительной информации легковой автомобиль выехал на встречную полосу. В следствии столкновения авто разорвало на несколько частей. На месте работают несколько экипажей патрульной полиции, скорой и спасателей. Присылайте ваши фото/видео на Viber/Telegram: 0937713333 @dtpkievua #киев #київ #дтп #заболотного #авто
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Ранее сообщалось, что в Киеве водитель задавил мать с ребенком.
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