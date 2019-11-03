В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на улице Академика Заболотного произошло серьезное ДТП. Водитель легкового автомобиля "Волга" принял решение развернуться с заправки через двойную сплошную. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Известно, что в этот момент по встречной полосе двигался паркетник, который разорвал "Волгу" части вместе с пассажирами. В результате жуткого столкновения пассажиру оторвало ногу, женщина без сознания. По словам очевидцев, одному из пассажиров разрубило пол лица.

Детали происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель задавил мать с ребенком.