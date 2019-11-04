Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов. Для этого достаточно взглянуть на картинку, и определить, какую птицу вы увидели в первую очередь. В зависимости от ответа и будет зависеть ваша характеристика.

Человек в красном

Вы очень зависимы от времени, проведенном вместе с любимым человеком. Оно и является для вас основным. Вы готовы быть со своим партнером практически постоянно.

Вот только некоторые люди так и не могут оценить подобного душевного порыва. Не стоит расстраиваться или печалиться заранее. Просто объясните человеку свои потребности и постарайтесь найти какой-то консенсус в диалоге.

Мужчина на коленях

Вам остро не хватает взаимности. Дело даже не в любви, а в вашем отношении с партнером. Вы готовы подарить человеку себя без остатка. Часто этим и пользуются окружающие.

Отсутствие ответной реакции вызывает у вас сильнейшее уныние и стресс. От этого вы даже можете заподозрить своего избранника в нечестности.

Лицо

Вам остро нужны слова одобрения. Люди, увидевшие первым на картинке лицо, нуждаются в некоторой ментальной и вербальной поддержке.

Они немного застенчивы и обладают заниженной самооценкой. Именно из-за этого они и привыкли постоянно оглядываться на мнение со стороны.

Постоянное ожидание похвалы со стороны близкого человека угнетает психику очень сильно. Постарайтесь перестроить мышление. Да, сделать это сложно, но результат превзойдет все ваши ожидания.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.