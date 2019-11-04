Молотком по голове: под Житомиром жестоко расправились с депутатом [ Редактировать ]
В Житомирской области мужчина жестоко расправился с депутатом Овруцкого районного совета Анатолием Круковским. Об этом сообщил председатель Житомирской областной организации "Народного Руха" Олег Лагнюк в Facebook.
Известно, что мужчина ворвался в дом депутата и избил его завернутым в целлофан молотком.
"… выбив входную дверь, ворвался неизвестный и пытался убить его. Орудием убийства бандит использовал молоток обернутый целлофаном. Удар был нанесен в сантиметре от виска. Спасло Круковского то, что в это время в другой комнате находилась его сестра, депутат Овруцкой районного совета Ольга, и пришла ему на помощь. Вместе удалось вытеснить нападающего из помещения", - говорится в сообщении.
В отделении Национальной полиции области отметили, что потерпевший не подавал заявление. При этом событие зарегистрировано Овручским отделением полиции по сообщению в социальных сетях.
Раньше сообщалось о том, что под Ивано-Франковском мужчина убил приятеля из-за долга. А также в Фастове жестоко расправились с пенсионеркой,
по теме
Единый билет в Киеве: запуск отложили
В столице временно отложили переход на единый электронный билет
За Гладковского внесли залог в размере 10 миллионов
За Гладковского внесли залог
Гладковский объявил голодовку
Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны считает незаконным свой арест
Отставка Ирины Луценко: кто заменит депутата
Кто заменит Ирину Луценко в Верховной Раде
Дубневич готовит апелляцию на решение суда
Народный депутат Ярослав Дубневич готовит апелляционную жалобу