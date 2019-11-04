В Житомирской области мужчина жестоко расправился с депутатом Овруцкого районного совета Анатолием Круковским. Об этом сообщил председатель Житомирской областной организации "Народного Руха" Олег Лагнюк в Facebook.

Известно, что мужчина ворвался в дом депутата и избил его завернутым в целлофан молотком.

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"… выбив входную дверь, ворвался неизвестный и пытался убить его. Орудием убийства бандит использовал молоток обернутый целлофаном. Удар был нанесен в сантиметре от виска. Спасло Круковского то, что в это время в другой комнате находилась его сестра, депутат Овруцкой районного совета Ольга, и пришла ему на помощь. Вместе удалось вытеснить нападающего из помещения", - говорится в сообщении.

В отделении Национальной полиции области отметили, что потерпевший не подавал заявление. При этом событие зарегистрировано Овручским отделением полиции по сообщению в социальных сетях.

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