В Ривне случилось жуткое происшествие: 23-летний мужчина избил жену и 6-месячного ребенка. О страшном инциденте сообщила в своем Facebook семейный советник Лиана Диновская.

Лиана Диновская рассказала, что ей перезвонили полицейские группы быстрого реагирования "Полина" и сообщили, что избили женщину 25 лет, а также ударили ребенка 6 месяцев.

"Обидчик убежал, скрывается, ему 23 года. Заявление в правоохранительные органы написано. За 4 года совместного проживания домашний палач покалечил свою жену. Сегодня обследование в больнице показало не только сотрясение мозга, но и проблемы с лицевым нервом. Насильник не первый бьет жену в лицо и голову, бил ее и беременной, получил админнаказание - штраф. Изверг отобрал средства по уходу за ребенком", - написала она в соцсети.

Ранее сообщалось, что женщина погибла на глазах у сына, а также на Прикарпатье мужчина изрезал горло и умер.