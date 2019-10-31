В городе Фастов (Киевская область) случилась трагедия: неизвестные зверски убили пенсионерку. Об этом передает "УНН".

Отмечается, что 84-летнюю женщину убили в ее квартире. На теле покойной обнаружены рубленые раны в области затылка.

Читайте также Под Черкассами внучка забила дедушку кувалдой

Сейчас правоохранители устанавливают круг причастных лиц и мотив преступления, ведь, по предварительной информации, из квартиры пенсионерки ничего не пропало.

Начато досудебное расследование по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что в Николаеве возле горсовета зверски убили мужчину, а также под Днепром заключенный убил конвоира.