Под Киевом банда избила мужчину и угнала авто [ Редактировать ]
В Киевской области в пгт Калиновка случилось происшествие: четверо молодых парней дерзко угнали чужое авто. Так, злоумышленники напали на владельца, избили его, забрали ключи и уехали на его автомобиле. Пострадавший сразу обратился в полицию, передает пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, на угнанном авто подозреваемые направлялись в село Княжичи. Правоохранители ввели на территории Киевской области план "Перехват" и задержали трех нападающих.
Транспортное средство изъяли и направили на штраф-площадку. Также у нападающих изъяли автомобиль BMW и микроавтобус, на котором они прибыли на место преступления.
Задержанным сообщили о подозрении. Сейчас продолжаются мероприятия по задержанию четвертого злоумышленника.
По факту дела открыли уголовное производство по части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что подростки зверски расправились с прохожим, а также мужчина зарубил онкобольную жену.
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