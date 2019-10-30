В Киеве мужчину изрезали на детской площадке [ Редактировать ]
В среду, 30 октября, в Киеве по адресу улица Соломенская, 28 неизвестные напали на мужчину и нанесли ему ножевое ранение в спину. Инцидент произошел на детской площадке, передает "Информатор".
По предварительной информации, двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Они шли по улице и в какой-то момент одному из них нанесли удар в спину. Пострадавший получил проникающее ранение в спину и в срочном порядке был госпитализирован.
Более конкретной информации о происходящем полицейские выяснить не смогли. Также пострадавший со своим другом не смогли описать нападавшего, так как были пьяны. На месте работали правоохранители. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что охранники супермаркета избили глухонемого, а также в лесу нашли труп девушки.
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