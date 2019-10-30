В среду, 30 октября, в Киеве по адресу улица Соломенская, 28 неизвестные напали на мужчину и нанесли ему ножевое ранение в спину. Инцидент произошел на детской площадке, передает "Информатор".

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По предварительной информации, двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Они шли по улице и в какой-то момент одному из них нанесли удар в спину. Пострадавший получил проникающее ранение в спину и в срочном порядке был госпитализирован.

Более конкретной информации о происходящем полицейские выяснить не смогли. Также пострадавший со своим другом не смогли описать нападавшего, так как были пьяны. На месте работали правоохранители. Детали случившегося устанавливаются.

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