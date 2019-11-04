Париж почав підготовку до Олімпіади-2024 [ Редактировать ]
У передмісті Парижа почали зводити Олімпійське містечко. Столиця Франції готується приймати літні Ігри 2024. Старт робіт привітали премєр-міністр Франції та олімпійські чемпіони.
Перший етап будівництва у містечку Сент-Уен триватиме понад рік. На площі понад 50 гектарів спочатку знесуть будівлі старих фабрик, складів та інших промислових об'єктів. Проект нового селища передбачає екологічне житло, де розмістять понад 15 тисяч атлетів.
Містян - тимчасово переселять. Влада обіцяє, що після закінчення Олімпійських ігор новобудови адаптують для потреб громади, мешканці зможуть повернутися. Та декому з них це не до вподоби, люди вийшли на протест.
"Для нас це будівництво - суцільні незручності. Нам доведеться переїжджати. 300 людей хочуть розмістити на маленькому шматку землі між двома районами. Ми не худоба. Це принизливо і неприйнятно", - говорить Бубакар Діалло, житель Сент-Уена.
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