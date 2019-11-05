В Одесі знайшли вбивцю Дарини Дробот [ Редактировать ]
В Одесі знайшли вбивцю Дарини Дробот. Ним виявився 15-річний підліток. Вони разом вчилися в одній школі.
Поліція встановила, що дівчина відпочивала з друзями за містом, а потім кудись пішла з хлопцем з їхньої компанії. Її тіло знайшли наступного дня у лісосмузі. Підозрюваного затримали, він був під дією наркотиків. У поліції розповів: розлютився, коли Дарина відмовила йому в інтимі й задушив її. А ще вкрав її телефон. Відомо, що хлопець перебував на умовному терміні покарання за грабіж.
"Він визнав, що причетний до вказаного особливо тяжкого злочину. На даний час ми знайшли і телефон дівчинки, цей телефон ввечері зловмисник приніс своїм знайомим - як вони повідомили, він знаходився весь у крові. Повідомив, що подрався з невідомою особою. Він замивав плями крові", - повідомив Олег Бех, генерал поліції третього рангу, начальник ГУНП в Одеській області.
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