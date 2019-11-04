В Днепре вспыхнул жилой дом, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В понедельник, 4 ноября, в Днепре в доме на проспекте Героев случился пожар. Так, в одной из квартир 9-этажного дома началось возгорание. Как только соседи заметили дым в подъезде, сразу же вызвали на место службу спасения и наряд полиции, передает "Информатор".
По предварительной информации, в квартире живет пожилая женщина, которая очень плохо ходит. Тем не менее, спасателям удалось вовремя вывести ее из квартиры и передать медикам. Женщина, 1946 года рождения, получила сильные ожоги, вследствие чего ее сразу же госпитализировали.
Предварительно, причиной пожара стал не до конца затушенный окурок. Женщина лежачая, поэтому курила в постели и бросала окурки в банку, стоящую рядом. В этот раз, судя по всему, промахнулась, из-за чего за считаные минуты квартиру охватил огонь.
На месте работает экипаж патрульной полиции, два пожарных расчета и СОГ. Вызвали и газовщиков. Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что под Житомиром загорелся поезд, а также в Киеве BMW "влетел" в столб и вспыхнул.
по теме
Под Днепром на ходу загорелся грузовик (фото)
В четверг, 31 октября, под Днепром в селе Знаменовка случилось происшествие
Над Киевом поднялся черный столб дыма: что горит
Дым поднялся на высоту до километра
В Днепре водитель на Mazda сбил пьяного мужчину
Водитель не успел среагировать и сбил мужчину, который перебегал дорогу
В Днепре во время ДТП Lexus перевернулся на крышу (фото)
Вследствие происшествия Lexus перевернулся и его выбросило на трамвайные пути
В Киеве BMW "влетел" в столб и вспыхнул (видео)
На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС