В понедельник, 4 ноября, в Днепре в доме на проспекте Героев случился пожар. Так, в одной из квартир 9-этажного дома началось возгорание. Как только соседи заметили дым в подъезде, сразу же вызвали на место службу спасения и наряд полиции, передает "Информатор".

По предварительной информации, в квартире живет пожилая женщина, которая очень плохо ходит. Тем не менее, спасателям удалось вовремя вывести ее из квартиры и передать медикам. Женщина, 1946 года рождения, получила сильные ожоги, вследствие чего ее сразу же госпитализировали.

Читайте также Под Днепром на ходу загорелся пассажирский автобус

Предварительно, причиной пожара стал не до конца затушенный окурок. Женщина лежачая, поэтому курила в постели и бросала окурки в банку, стоящую рядом. В этот раз, судя по всему, промахнулась, из-за чего за считаные минуты квартиру охватил огонь.

На месте работает экипаж патрульной полиции, два пожарных расчета и СОГ. Вызвали и газовщиков. Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что под Житомиром загорелся поезд, а также в Киеве BMW "влетел" в столб и вспыхнул.