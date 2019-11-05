Острая еда нравится не всем, но она очень полезна и стимулирует кровообращение. Таким образом нормализуется кровяное давление и расширяются сосуды.

Перец хорошо укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусами и бактериями. При простуде острая еда помогает повысить потоотделение и снизить ломоту в теле.

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Острая пища за счет стимуляции органов пищеварения помогает в борьбе с лишними килограммами. Также, острая еда помогает расслабиться и избавиться от бессонницы.

Ранее мы писали о том, какие популярные продукты разрушают зубную эмаль.