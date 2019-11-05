Какие овощи продлевают жизнь [ Редактировать ]
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, какие овощи способны продлить жизнь. Так, по словам научных специалистов, вероятность долголетия растет при регулярном употреблении моркови. В ней содержатся вещества, значительно укрепляющих иммунную систему - витамины С, PP, E, а также магний и цинк.
Кроме того. необходимо употреблять брокколи. За счет высокого содержания кальция и калия брокколи помогает сделать кости скелета более крепкими.
Также долголетию способствует употребление болгарского перца - лидера по концентрации витамина С. Также специалисты советуют для продления жизни употреблять баклажаны, свеклу и кабачки.
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