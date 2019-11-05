Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, какие овощи способны продлить жизнь. Так, по словам научных специалистов, вероятность долголетия растет при регулярном употреблении моркови. В ней содержатся вещества, значительно укрепляющих иммунную систему - витамины С, PP, E, а также магний и цинк.

Читайте также Чем полезны рыбные консервы

Кроме того. необходимо употреблять брокколи. За счет высокого содержания кальция и калия брокколи помогает сделать кости скелета более крепкими.

Также долголетию способствует употребление болгарского перца - лидера по концентрации витамина С. Также специалисты советуют для продления жизни употреблять баклажаны, свеклу и кабачки.

Ранее мы писали о том, какие популярные продукты разрушают зубную эмаль.