Какие популярные продукты разрушают зубную эмаль [ Редактировать ]
Далеко не каждый знает, какие продукты могут стать причиной разрушения эмали. Однако стоматологи все в один голос твердят, что больше всего вреда нам приносят те продукты, которые мы едим практически каждый день.
Молочные каши. Каши представляют собой вязкую субстанцию, которая легко обволакивает зубы. Ее остатки могут активно питать кариозную флору.
Икра и яйцо всмятку. Непрожаренный желток может образовать на зубах пленку, вызывающую нежелательные процессы. "Прилипнуть" к эмали способна и икра.
Сладости и жевательная резинка. Карамель, леденцы, шоколад, сахарная вата, жевательные резинки - враги зубной эмали.
Сухофрукты. Чернослив и курага могут приклеиться к эмали, забиться между зубов, что приводит к неприятным последствиям.
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