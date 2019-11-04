Далеко не каждый знает, какие продукты могут стать причиной разрушения эмали. Однако стоматологи все в один голос твердят, что больше всего вреда нам приносят те продукты, которые мы едим практически каждый день.

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Молочные каши. Каши представляют собой вязкую субстанцию, которая легко обволакивает зубы. Ее остатки могут активно питать кариозную флору.

Икра и яйцо всмятку. Непрожаренный желток может образовать на зубах пленку, вызывающую нежелательные процессы. "Прилипнуть" к эмали способна и икра.

Сладости и жевательная резинка. Карамель, леденцы, шоколад, сахарная вата, жевательные резинки - враги зубной эмали.

Сухофрукты. Чернослив и курага могут приклеиться к эмали, забиться между зубов, что приводит к неприятным последствиям.

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