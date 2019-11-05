Ноябрь для многих знаков зодиака станет переломным месяцем. Некоторым он принесет финансовую удачу и станет прибыльным. Среди счастливчиков последнего месяца осени - четыре знака зодиака, пишет Styler.

Телец

Представителям этого знака зодиака в ближайшую неделю стоит заняться шоппингом, однако астрологи дали два совета: пропустить понедельник и вторник, а в остальные дни делать покупки осознанно, без спешки. Чтобы достаток в ноябре рос, Тельцам нужно обращать внимание на то, что они покупают и какую энергетику несет новая вещь.

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Близнецы

Звезды сулят активную финансовую неделю и можно будет приобрести то, что планировалось ранее. Не стоит во время покупок ссориться или приобретать что-то спонтанно. Для удачного похода по магазинам стоит взять с собой позитивную компанию и хорошее настроение.

Дева

Девам стоит побаловать себя в первую неделю ноября и записаться в парикмахерский салон, также стоит пройтись по магазинам или сходить в ресторан с любимым человеком. Чтобы в течении месяца в кошельке водились деньги, надо с первых дней ноября начать откладывать небольшие суммы и настраиваться на то, что они будут потрачены на что-то хорошее.

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Стрельцы

Астрологи сулят представителям этого знака зодиака существенные перемены в финансовой и деловой сфере. Важно в начале ноября быть открытыми ко всем предложениям и не тратить свое время, ресурсы на вредные привычки. Особо стоит быть внимательными с 7 по 9 ноября. Возможны предложения о новой работе, возврат старых долгов или крупное поступление финансовых средств.

Напомним, что синоптик шокировал прогнозом погоды на ноябрь.