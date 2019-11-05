Анджелина Джоли полностью разделась для обложки журнала (фото) [ Редактировать ]
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли снялась обнаженной журнала Harper's Bazaar. Кадры со съемки появились в Instagram.
На страницах издания Джоли предстает полностью обнаженной, прикрываясь прозрачным тюлем.
Также секс-символ Голливуда предстает в кадрах в сетчатом комбинезоне и красном боди с красной помадой.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли разделась для глянца.
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