Во вторник, 5 ноября, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк есть огромная проблема. Так, он рассказал о том, что дело Гандзюк не хотели расследовать, пишет Lb.ua.

Чиновник добавил, что была заменена группа прокуроров.

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"В этом деле есть огромная проблема ... Что его не хотели расследовать", - сказал собеседник.

По его словам, дело Гандзюк не хотели расследовать по ряду причин.

Та среда, которая существовала во время совершения преступления, во время осуществления расследования, влияла на его результаты.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства