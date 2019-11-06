"Динамо" вылетело в Данию на матч с "Копенгагеном" [ Редактировать ]
6 ноября киевское "Динамо" отправилось на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы с датским "Копенгагеном". Обе команды борются за первое место в квартете В.
На матч в Дании Михайличенко заявил таких футболистов:
Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.
Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.
Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.
"Динамо" огласило заявку на матч Лиги Европы с "Копенгагеном" / Фото: fcdynamo.kiev.ua
После обеда и отдыха вечером, в 19:30 по киевскому времени, наставник киевлян ответит на вопросы журналистов, а после "динамовцы" проведут открытую тренировку на поле соперника. Сам поединок состоится 7 ноября в 19:55.
Посмотреть на игру "Динамо" против "Копенгагена" можно на телеканале Футбол 1. Отметим, что в прошлом туре команды расписали результативную ничью на НСК "Олимпийском".
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