6 ноября киевское "Динамо" отправилось на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы с датским "Копенгагеном". Обе команды борются за первое место в квартете В.

На матч в Дании Михайличенко заявил таких футболистов:

Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.

"Динамо" огласило заявку на матч Лиги Европы с "Копенгагеном" / Фото: fcdynamo.kiev.ua

После обеда и отдыха вечером, в 19:30 по киевскому времени, наставник киевлян ответит на вопросы журналистов, а после "динамовцы" проведут открытую тренировку на поле соперника. Сам поединок состоится 7 ноября в 19:55.

Посмотреть на игру "Динамо" против "Копенгагена" можно на телеканале Футбол 1. Отметим, что в прошлом туре команды расписали результативную ничью на НСК "Олимпийском".