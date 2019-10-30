"Динамо" обыграло "Шахтер" в Кубке Украины / Фото: instagram.com/fcshakhtar

В матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу на НСК "Олимпийском" киевское "Динамо" сошлось с действующим чемпионом и обладателем трофея - донецким "Шахтером".

Хозяева вышли вперед на 22-й минуте. Тогда после удара Сидорчука из-за пределов штрафной мяч залетел по бешеной траектории прямиком в сетку ворот гостей.

Отыграться "горняки" смогли лишь в компенсированное ко второму тайму время. Гол на свой счет записал "разрушитель атак" донецкого клуба Тарас Степаненко, который из-за двух "горчичников" не смог доиграть матч, присоединившись к ранее удаленному за грязный фол в центре поля Шепелеву.

Исход матча решил угловой на 110-й минуте. Освободившийся от опеки Попов после навеса от Де Пены буквально расстрелял Пятова, тем самым выбив "горняков" из розыгрыша Кубка Украины.

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 2:1

Голы: Сидорчук, 22; Попов, 110 - Степаненко, 90+2.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Караваев, Цыганков, Вербич (Де Пена, 102), Беседин.



"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Болбат (Додо, 53), Коваленко, Степаненко, Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73), Мораес.

Предупреждения: Миколенко, 71; Кендзера, 74; Сидорчук, 89; Де Пена, 118; Шабанов, 120- Степаненко, 10, 94; Коваленко, 31; Дентиньо, 109; Тайсон, 120.

Удаления: Шепелев, 89 - Степаненко, 94.

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